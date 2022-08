Ce înseamnă o carieră de 20 de ani în tenis: Richard Gasquet a cheltuit peste un milion de euro doar pe bilete de avion

În cartea sa recent publicată, tenismenul francez Richard Gasquet (36 de ani, 79 ATP) a dezvăluit că a cheltuit peste un milion de euro doar pe biletele de avion plătite pentru a putea participa la marile turnee de tenis în ultimele două decenii.

Devenit jucător profesionist în prima parte a anilor 2000, Gasquet este în continuare tenismen activ, la vârsta de 36 de ani, iar în sezonul 2022 a reușit să totalizeze premii de peste $500,000 câștigate din tenis.

Richard Gasquet: „Eu am avut noroc, pentru că am fost foarte bine clasat.”

„Mi-am făcut un calcul scurt. Gândiți-vă că joc de 20 de ani. Sunt 20 de călătorii în Australia, pentru mine și antrenor, de 20 de ori am mers la New York, de 20 de ori la Miami, de 20 de ori în Asia. Mă refer doar la destinațiile lungi acum.

Când ești în circuit, nu ești angajat, nu e ca la fotbal. Ai o echipă pe care trebuie să o susții, ai un kinetoterapeut, poți avea un preparator fizic, pe lângă antrenorul tău. Deci, evident, investiția crește, nu e vorba doar de mine.

Eu am avut noroc, pentru că am fost bine clasat și am câștigat mult din tenis, dar pentru jucătorii care nu au aceleași rezultate poate fi foarte complicat din punct de vedere financiar,” a spus Gasquet pentru Tennis Legend.

Tenismen profesionist din 2002, Richard Gasquet a câștigat premii totale în valoare de $19,547,649 în urma rezultatelor obținute în turneele de tenis. Fost număr 7 ATP, Gasquet are 15 titluri ATP în palmares.