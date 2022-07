Simona Halep și-a aflat adversarele din turneul WTA 250 de la Washington: ar putea juca finala cu Emma Răducanu 

Favorită numărul 3 la câștigarea trofeului, Simona Halep (30 de ani, 16 WTA) și-a aflat adversarele în turneul WTA 250 de la Washington, primul pe care îl va disputa în prima parte a sezonului de hard.

Jucătoarea din România va primi o adversară din calificări în primul tur, pentru ca în turul secund să se dueleze, în cel mai probabil caz, cu americanca Madison Brengle (60 WTA). În sferturi, „sperietoarea” Kaia Kanepi ar putea apărea în drumul Simonei Halep către finală.

Spre deosebire de Simona Halep, Emma Răducanu (19 ani, 10 WTA) are un parcurs anunțat mult mai dificil, urmând să se dueleze cu Sofia Kenin în turul secund, iar cu Elise Mertens, în sferturi, în cazul în care calculele hârtiei vor fi respectate.

???????? (3) Simona Halep’s projected road to the #CitiOpen ????:

R1- Qualifier

R2- Madison Brengle or Anna Kalinskaya

QF- (6) Kaia Kanepi

SF- (1) Jessica Pegula or (8) Clara Tauson

F- (2) Emma Raducanu, (4) Victoria Azarenka, (5) Elise Mertens, or (7) Mayar Sherif pic.twitter.com/ZGXRZyQtEK