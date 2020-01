CE-A FOST ASTA? | VIDEO: Rafa Nadal i-a aratat degetul mijlociu lui Novak Djokovic in timpul meciului 

Rafael Nadal a fost pus pe glume la meciul caritabil organizat astazi pe Arena Rod Laver, cea mai mare din complexul Melbourne Park de la Australian Open.

Desfasurat sub numele de Rally4Relief, evenimentul i-a reunit pe cei mai buni tenismeni ai lumii, printre care Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Serena Williams, Naomi Osaka, Dominic Thiem si Petra Kvitova.



In timpul meciului, jucand alaturi de Djokovic la dublu, Nadal a ironizat gesturile ascunse pe care le fac dublistii si i-a aratat sarbului degetul mijlociu, moment care a starnit hohote de rasete in randul oamenilor din tribune.

Rafa: “i don’t hate them. at some point, i love them.”

also Rafa:pic.twitter.com/FnZqN3dLI5