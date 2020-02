DEZVALUIRILE lui "Nasty": ce facea Ilie Nastase cu o pusca in bagaj pe avionul Ambasadei Frantei la Revolutie si cu cate femei s-a culcat primul numar 1 ATP 

Din articol Cum a transportat Ilie Nastase o pusca pe avionul ambasadei Frantei in timpul Revolutiei din 1989

Ilie Nastase a trait o tinerete tumultoasa, marturie stand doua dintre cele mai recente povesti dezvaluite de primul numar 1 ATP.

Ilie Nastase a dezvaluit in cel mai recent interviu peripetiile prin care a trecut tocmai in perioada Revolutiei din 1989 si care este, in fapt, rezolvarea misterului din jurul numarului femeilor cu care s-a culcat.

„O englezoaica mi-a scris cartea. Era documentata pe sport, ea i-a scris-o si lui Beckham. Mereu imi spunea ca stau cu fetele, ca am un fan-club. N-aveam timp sa fac prostii atunci. Eram prin turnee... Aveam o casa langa Paris si in fiecare seara povesteam cu ea cate trei ore. In ultima seara am luat o sticla de vin rosu. Si ii zic: "Hai sa fiu sincer cu tine! Ti-am tot zis ca am avut 200 de femei, ba 400... Dar uite, acum ma confesez! Mi-a fost rusine de tine, dar am baut paharul asta de vin si iti recunosc ca am avut 2.500 de femei". "Asta am asteptat de la tine!”, mi-a zis. Si-asa a ramas! Am mintit-o. Nu se poate sa ai atatea. N-ai cum. Doar nu puteam sa le numar si sa le trec in computer”, a declarat Ilie Nastase pentru GSP.

Cum a transportat Ilie Nastase o pusca pe avionul ambasadei Frantei in timpul Revolutiei din 1989



"Ion Tiriac avea o pusca de la domnul Maurer (nr. Ion Gheorghe Maurer, fost ministru in epoca comunista), model 'Holland Holland'. Mi-a zis mie de vreo doua ori sa i-o aduc in Franta, la Paris. Am vorbit cu Valentin (nr. Ceausescu) si cand credeti ca mi-a iesit aprobarea sa ies cu pusca? In ziua Revolutiei! Eu eram cu pusca intr-o geanta de piele. Eram cu Cornel Dinu si ma duceam cu ea la aeroport. Atunci s-au impuscat niste soldati... Aveam totul de la politie, era pusca de vanatoare. M-am suit cu pusca in avion! Ambasadorul Frantei m-a bagat in avionul in care era toata ambasada. Eram intr-un Air France! Imi spunea ca nu ne va ataca nimeni..."

"Cand am ajuns la Paris, i-am pus lui Tirac in brate pusca. 'Bai Nastase, tu esti zdravan la cap?'. 'Cum adica?!'. 'Ba, daca te impuscau aia ca erai cu pusca? Esti inconstient!'. Eu am plecat cu primul avion pe 23 decembrie 1989 si i-am dat pusca la un restaurant langa Arcul de Triumf din Paris... Chiar puteam sa mor!", si-a amintit primul numar 1 ATP pentru Gazeta.