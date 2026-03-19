John McEnroe a vorbit despre întâiul număr unu ATP, Ilie Năstase, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

De șapte ori campion în probele individuale ale turneelor de mare șlem, într-o fereastră de șase ani (1979 - 1984), John McEnroe (66 de ani) s-a pronunțat pentru Sport.ro asupra statutului de lider mondial și ce înseamnă acesta, pentru „sportul alb.”

John McEnroe, „evident părtinitor,” când vine vorba despre generația sa

Întrebat despre responsabilitatea de a fi un ambasador al tenisului, din postura de număr unu ATP, John McEnroe a lămurit că a simțit mereu nevoia de a promova sportul, din acea poziție.

În clasamentul numărului săptămânilor petrecute ca număr unu ATP, John McEnroe ocupă locul 7, după Rafael Nadal, fostul tenismen american având 170 de săptămâni trăite ca lider mondial, în tenis. McEnroe a urcat de 14 ori pe întâia poziție a clasamentului, un record absolut în istoria tenisului.

McEnroe l-a numit pe Năstase între „personalitățile incredibile” din istoria tenisului

„Cred că, într-un fel, ne-am gândit la nevoia de a ne ridica sportul. Deschizătorii de drumuri, mă refer la Rod Laver, la australieni, în special. Ulterior, a venit Arthur Ashe, au apărut dintr-odată... Connors, după care a venit Năstase.

Toate aceste personalități care au adus o perioadă incredibilă în tenis. Evident că sunt părtinitor.

Un lucru măreț al tenisului e că este un sport mondial, care nu cunoaște granițe.

Cuvântul 'ambasador' e destul de bun, încerci să devii un ambasador pentru țara ta, pentru sportul tău.