„Evident!" Cum l-a caracterizat John McEnroe pe Ilie Năstase, în exclusivitate pentru Sport.ro

„Evident!” Cum l-a caracterizat John McEnroe pe Ilie Năstase, în exclusivitate pentru Sport.ro Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Exclusiv pentru Sport.ro, John McEnroe a vorbit despre Ilie Năstase și rolul primului număr unu ATP.

TAGS:
John McEnroeTenis ATPnumăr unu ATPIlie Nastaseprimul numar unu ATPGrand Slam
Din articol

John McEnroe a vorbit despre întâiul număr unu ATP, Ilie Năstase, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

De șapte ori campion în probele individuale ale turneelor de mare șlem, într-o fereastră de șase ani (1979 - 1984), John McEnroe (66 de ani) s-a pronunțat pentru Sport.ro asupra statutului de lider mondial și ce înseamnă acesta, pentru „sportul alb.”

John McEnroe, „evident părtinitor,” când vine vorba despre generația sa

Întrebat despre responsabilitatea de a fi un ambasador al tenisului, din postura de număr unu ATP, John McEnroe a lămurit că a simțit mereu nevoia de a promova sportul, din acea poziție.

În clasamentul numărului săptămânilor petrecute ca număr unu ATP, John McEnroe ocupă locul 7, după Rafael Nadal, fostul tenismen american având 170 de săptămâni trăite ca lider mondial, în tenis. McEnroe a urcat de 14 ori pe întâia poziție a clasamentului, un record absolut în istoria tenisului.

McEnroe l-a numit pe Năstase între „personalitățile incredibile” din istoria tenisului

„Cred că, într-un fel, ne-am gândit la nevoia de a ne ridica sportul. Deschizătorii de drumuri, mă refer la Rod Laver, la australieni, în special. Ulterior, a venit Arthur Ashe, au apărut dintr-odată... Connors, după care a venit Năstase.

Toate aceste personalități care au adus o perioadă incredibilă în tenis. Evident că sunt părtinitor. 

Un lucru măreț al tenisului e că este un sport mondial, care nu cunoaște granițe. 

Cuvântul 'ambasador' e destul de bun, încerci să devii un ambasador pentru țara ta, pentru sportul tău.

John McEnroe

  • John mcenroe trabuc
×
Agassi l-a întrebat pe Alcaraz câți ani are, iar spaniolul a dat un răspuns care a amuzat întreg stadionul, la New York
Agassi l-a întrebat pe Alcaraz câți ani are, iar spaniolul a dat un răspuns care a amuzat întreg stadionul, la New York
Agassi l-a întrebat pe Alcaraz câți ani are, iar spaniolul a dat un răspuns care a amuzat întreg stadionul, la New York
Agassi l-a întrebat pe Alcaraz câți ani are, iar spaniolul a dat un răspuns care a amuzat întreg stadionul, la New York
Agassi l-a întrebat pe Alcaraz câți ani are, iar spaniolul a dat un răspuns care a amuzat întreg stadionul, la New York
ÎNAPOI LA ARTICOL

McEnroe, 170 de săptămâni ca număr 1 ATP. Năstase, 40

Dar pare că, astăzi, jucătorii urăsc acest termen. Eu cred că ar trebui să se mândrească cu el. Sunt capabili să primească acest termen. 

Cel mai mare compliment pe care eu l-am primit vreodată a fost că eram „un artist pe teren.”

Iar, de când m-am retras, în ultimii treizeci de ani, că am devenit „un ambasador” al tenisului, într-un fel. 

Încerc să îl păstrez sub ochii oamenilor. Cred că „ambasador” este un cuvânt pe care jucătorii ar fi bine să îl iubească,” a punctat John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro, într-un interviu intermediat de Eurosport.

John McEnroe l-a învins pe Ilie Năstase de șase ori, în cele nouă meciuri directe. Cei doi foști mari tenismeni nu s-au întâlnit niciodată într-o finală de competiție.

Ilie Năstase

  • Nastase getty
×
Nastase 250425
Publicitate

Citește și:

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Nicușor Dan și Mark Rutte, declarații la sediul NATO. Secretarul general al Alianței va veni la Summitul B9, din București
Nicușor Dan și Mark Rutte, declarații la sediul NATO. Secretarul general al Alianței va veni la Summitul B9, din București
CITESTE SI
Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

stirileprotv Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

stirileprotv „Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

stirileprotv Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!