Toni Nadal (64 de ani) cunoaște mai bine decât oricine sentimentul unui final de parteneriat de succes în circuitul ATP.

După douăzeci și șapte de ani de muncă depusă alături de nepotul Rafael, Toni Nadal i-a lăsat locul lui Carlos Moya, în ultima parte a carierei „Matadorului.”

Toni Nadal: „Nu cred că decizia îl va afecta pe Alcaraz, pentru că e un jucător foarte bun.”

Pronunțându-se asupra rupturii surprinzătoare dintre actualul număr 1 ATP, Carlos Alcaraz și fostul număr unu mondial, Juan Carlos Ferrero, Toni Nadal intuiește că sfârșitul colaborării nu a fost cauzat de neînțelegeri tenisistice între cei doi.

„Sigur că m-a surprins decizia, mai ales după un sezon atât de bun,” a anunțat Toni Nadal, potrivit Marca, la capătul unui sezon în care Alcaraz a ieșit campion la Roland Garros și US Open.

„Logic ar fi fost ca ei doi să continue împreună. Sunt surprins, deoarece Alcaraz termină anul ca număr unu mondial. Dar relațiile din lumea tenisului sunt dificile, deoarece plătitorul - jucătorul - de obicei dă bani pentru a auzi ceea ce vrea să audă,” a surprins Toni Nadal una dintre realitățile mai greu de stăpânit ale circuitului ATP.

Nu același scenariu s-a întâmplat între el și nepotul său, Rafael: „Pentru mine a fost ușor să îi spun jucătorului meu lucrurile pe care nu voia să le audă. A fost diferit, îmi era nepot, aveam o relație diferită cu el,” își amintește Toni Nadal.

