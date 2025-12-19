GALERIE FOTO Toni Nadal știe mai bine: de ce a renunțat Alcaraz la antrenorul care l-a ajutat să câștige șase titluri de mare șlem

Marcu Czentye
Toni Nadal regretă despărțirea dintre Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero, despre care s-a pronunțat într-o manieră care lămurește multe aspecte.

Toni Nadal (64 de ani) cunoaște mai bine decât oricine sentimentul unui final de parteneriat de succes în circuitul ATP.

După douăzeci și șapte de ani de muncă depusă alături de nepotul Rafael, Toni Nadal i-a lăsat locul lui Carlos Moya, în ultima parte a carierei „Matadorului.”

Toni Nadal: „Nu cred că decizia îl va afecta pe Alcaraz, pentru că e un jucător foarte bun.”

Pronunțându-se asupra rupturii surprinzătoare dintre actualul număr 1 ATP, Carlos Alcaraz și fostul număr unu mondial, Juan Carlos Ferrero, Toni Nadal intuiește că sfârșitul colaborării nu a fost cauzat de neînțelegeri tenisistice între cei doi.

„Sigur că m-a surprins decizia, mai ales după un sezon atât de bun,” a anunțat Toni Nadal, potrivit Marca, la capătul unui sezon în care Alcaraz a ieșit campion la Roland Garros și US Open.

„Logic ar fi fost ca ei doi să continue împreună. Sunt surprins, deoarece Alcaraz termină anul ca număr unu mondial. Dar relațiile din lumea tenisului sunt dificile, deoarece plătitorul - jucătorul - de obicei dă bani pentru a auzi ceea ce vrea să audă,” a surprins Toni Nadal una dintre realitățile mai greu de stăpânit ale circuitului ATP.

Nu același scenariu s-a întâmplat între el și nepotul său, Rafael: „Pentru mine a fost ușor să îi spun jucătorului meu lucrurile pe care nu voia să le audă. A fost diferit, îmi era nepot, aveam o relație diferită cu el,” își amintește Toni Nadal.

  • Alcaraz Recunoscator Antrenorului Juan Carlos Ferrero Ze Al Doilea Tata Pentru Mine Cand Au Inceput Cei 19
Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero / Foto: Imago Images
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
„Decizia e a lui Carlos. Îmi imaginez că nu are legătură cu tenisul.”

În același interviu, Toni Nadal a declarat că i-ar fi plăcut să îi vadă pe Alcaraz și Ferrero continuând împreună în circuitul ATP.

„Înțeleg că alegerea e a lui Carlos, pentru că Ferrero a spus că vrea să continue. Îmi imaginez că decizia nu are legătură cu tenisul,” au fost cuvintele clar exprimate de Toni Nadal.

Carlos Alcaraz a câștigat aproape cincizeci de milioane de dolari din tenis, cu Juan Carlos Ferrero antrenor, sumă atinsă prin 24 de titluri cucerite, dintre care șase, de mare șlem.

Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero / Foto: Imago Images
Alcaraz, recunoscător antrenorului Juan Carlos Ferrero: „E al doilea tată pentru mine.” Când au început cei doi colaborarea
Alcaraz, recunoscător antrenorului Juan Carlos Ferrero: „E al doilea tată pentru mine.” Când au început cei doi colaborarea
Alcaraz, recunoscător antrenorului Juan Carlos Ferrero: „E al doilea tată pentru mine.” Când au început cei doi colaborarea
Alcaraz, recunoscător antrenorului Juan Carlos Ferrero: „E al doilea tată pentru mine.” Când au început cei doi colaborarea
Alcaraz, recunoscător antrenorului Juan Carlos Ferrero: „E al doilea tată pentru mine.” Când au început cei doi colaborarea
Alcaraz, recunoscător antrenorului Juan Carlos Ferrero: „E al doilea tată pentru mine.” Când au început cei doi colaborarea
