Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist în data de 4 februarie 2025, după un singur meci jucat în ediția 2025 a Openului Transilvaniei.



„Am vrut să vin astăzi la Cluj, să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau „la revedere” pe terenul de tenis. Chiar dacă prestația mea nu a fost foarte bună, am jucat din tot sufletul.



Mă bucur mult că ați venit. Cine știe dacă mă voi mai întoarce, dar, pentru moment, e ultima dată când am jucat aici. Nu vreau să plâng. Am fost număr unu mondial. Am câștigat Grand Slam-uri. Viața merge înainte. Este viață și după tenis. O să joc tenis în continuare, dar, ca să fiu competitivă, necesită mult mai mult, iar în momentul ăsta nu se mai poate,” a spus Simona Halep, în discursul de retragere, ținut pe teren, la Cluj-Napoca.



Simona Halep, despre tenisul competitiv în discursul de retragere: „În momentul acesta, nu se mai poate.”



„Chestionată” în legătură cu o posibilă revenire a Simonei Halep în circuitul WTA, inteligența artificială a replicat:



„Poate reveni? Teoretic, da. Este probabil? Foarte puțin. Dacă ar reveni, cel mai probabil ar fi ocazional, pentru un eveniment demonstrativ, un turneu special sau o colaborare simbolică (de ex. un meci de dublu la Cluj sau un wildcard la un turneu WTA pentru fani).



Dar din ce a declarat și cum a arătat despărțirea de circuit, Simona pare să fi închis acest capitol definitiv,” a fost răspunsul redactat de instrumentul de inteligență artificială ChatGPT.

„A preferat să se retragă ca o campioană care și-a păstrat standardele.”



Inteligența artificială: „Când a putut reveni, Simona Halep nu mai era aceeași persoană.”



Inteligența artificială a apreciat că Simona Halep, retrăgându-se la doar treizeci și trei de ani, „nu a vrut să fie o jucătoare oarecare — a preferat să se retragă ca o campioană care și-a păstrat standardele.”