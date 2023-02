Campioana Sabalenka s-a săturat să vorbească despre război: ce a putut să spună bielorusa despre Wimbledon

Câștigătoarea ediției 2023 a Openului Australian, bielorusa Aryna Sabalenka (24 de ani) afirmă că interzicerea sportivilor ruși și belaruși în turneul de la Wimbledon nu a ajutat cu nimic situația globală.

Jucătoarea născută la Minsk - actualmente număr 2 WTA - a declarat că vede ca o „problemă” faptul că i se cere să vorbească împotriva războiului peste tot pe unde merge, adăugând că nu consideră că vorbele sale ar ajuta la găsirea de soluții pentru încetarea conflictului militar.

Aryna Sabalenka, despre interdicția Wimbledon: „Cel mai trist e că se va întâmpla din nou, la vară.”

„E ceva teribil, absolut nimeni nu susține războiul, dar problema e că trebuie să vorbim cu voce tare despre asta. De ce trebuie să o repetăm la fiecare colț? Nu o să ajute deloc, nu avem control asupra situației. Întotdeauna mi-a plăcut să joc la Wimbledon, așa că voi fi mulțumită dacă voi primi șansa de a concura din nou.

Sunt foarte dezamăgită să văd sportul legându-se de politică. Suntem doar sportivi care își practică sportul, asta e tot. Dacă am putea face ceva, cu siguranță că am face-o, dar nu controlăm situația. Anul trecut am fost interziși la Wimbledon, ce s-a schimbat? Nimic, cel mai trist lucru în această situație e că se va întâmpla din nou, în vară,” a declarat campioana Australian Open 2023, Aryna Sabalenka, notează Punto de Break.

