Aryna Sabalenka (24 de ani) a câștigat în premieră un turneu de mare șlem. Sportiva din Belarus a depășit-o pe Elena Rybakina, scor 4-6, 6-3, 6-4, în finala Australian Open 2023, încheiată după 2 ore și 28 de minute de joc.

51 de winnere a numărat Sabalenka, între care 17 ași, în timp ce kazaha s-a oprit la doar 31 de lovituri direct câștigătoare și 9 ași.

„Încă tremur. Mă inspiră să primesc acest trofeu din partea ta, Billie Jean King. Elena, ești o jucătoare nemaipomenită și, cu siguranță, ne vom mai întâlni, poate chiar într-o finală de Grand Slam,” a spus Aryna Sabalenka, vizibil emoționată, dar și descătușată de presiunea meciului, în discursul de campioană.

„A fost incredibil să joc în fața voastră, vă mulțumesc pentru atmosferă. De-abia aștept să revin la anul și sper să joc un tenis mai bun, pentru că mai mult de câștigarea trofeului nu pot să fac,” le-a transmis jucătoarea bielorusă australienilor care au umplut Arena Rod Laver.

Cât despre echipa sa, Aryna Sabalenka le-a dedicat și creditat victoria, spunându-le: „Am trecut prin multe. Voi meritați acest trofeu, e mai mult al vostru decât al meu. Vă iubesc,” a completat Sabalenka.

$2,014,512 va câștiga Aryna Sabalenka pentru cele șapte succese legate la Melbourne în acest an.

Pentru a cuceri titlul în Australia, Sabalenka le-a învins pe Tereza Martincova, Shelby Rogers, Elise Mertens, Belinda Bencic, Donna Vekic, Magda Linette și Elena Rybakina.

How about a round of applause for one superb Grand Slam final ????#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/jQyoVcwCTr