Cahill s-a trecut in plan secund! DEZVALUIRE IN PREMIERA: cine a stat cu adevarat in spatele succesului Simonei Halep de la Roland Garros

Simona Halep a castigat in sfarsit un turneu de Grand Slam. Halep a triumfat la Roland Garros in a treia finala jucata la Paris.

Simona Halep a castigat Roland Garros dupa doua incercari esuate. Halep a avut un moment greu si in meciul cu Sloane Stephens, in startul partidei, atunci cand sportiva din Statele Unite ale Americii conducea cu 1-0 la seturi si 2-0 in setul secund. Liderul mondial a reusit o revenire spectaculoasa si si-a indeplinit marele vis.

Darren Cahill, antrenorul care a dus-o pe Simona Halep pe primul loc mondial si a ajutat-o sa castige primul sau turneu de GrandSlam, spune ca cel mai mare merit in reusita romancei il are psihologul Alexis Castorri. Cahill a declarat pentru The Guardian ca Alexis Castorri a muncit din greu cu Simona Halep, pe plan mental, mai ales dupa ce Simona a pierdut finala cu Ostapenko de la Roland Garros.

"Presiunea a disparut. Nu mai exista discutii potrivit carora ar fi lider mondial fara sa fi castigat un turneu major. Cred ca acum se poate relaxa si poate iesi pe teren increzatoare si capabila sa joace cel mai bun tenis al ei", a declarat Cahill.

Astorri, in varsta de 65 de ani, a fost psihologul lui Andy Murray, Ivan Lendl (Cehia) si a mai lucrat si cu Kevin Anderson, sportiv din Africa de Sud care a ajuns pana in finala US Open.