Imagini FABULOASE cu Simona Halep in copilarie cand visa la un trofeu de Grand Slam! Ce promisiune a facut acum 10 ani

"E foarte emotionant pentru mine sa fiu aici, acum. Am visat la acest moment de la 14 ani" au fost primele cuvinte ale Simonei Halep dupa victoria din finala Roland Garros in fata lui Sloane Stephens, scor 3-6 6-4 6-1. Simona si-a securizat prima pozitie in clasamentul mondial si va face o pauza inainte de sezonul de iarba.

Pro TV va ofera un scurt montaj cu povestea Simonei Halep, cea care a facut o multime de sacrificii pentru a ajunge in varful tenisului mondial. In clipul de mai sus puteti vedea imagini cu Simona cand se antrena in copilarie, dar si prima aparitie importanta la TV, dupa ce a castigat turneul de la Roland Garros la junioare, in 2008.

La 10 ani distanta, Simona si-a tinut promisiunea facuta atunci: a spus ca vrea sa cucereasca trofeul de la Roland Garros la senioare si a reusit acest lucru!