BREAKING NEWS | Simona Halep si-a anuntat participarea la un turneu WTA! Cand incepe competitia: anuntul facut de romanca

Simona Halep a anuntat ca va fi prezenta la Palermo, pentru primul sau turneu de dupa pandemia de coronavirus.

Locul 2 WTA si-a confirmat prezenta printr-un mesaj pe Twitter:

"Salut tuturor, sunt foarte fericita sa anunt ca voi reveni la Palermo dupa 10 ani. Sper sa am o saptamana grozava acolo. Ne vedem in curant", a fost mesajul transmis de Simona Halep.

A 31-a editie a turneului de la Palermo va incepe pe 3 august si premiile puse in joc se ridica la 250.000 de euro.

It is now official. @Simona_Halep will participate in the 31st Palermo Ladies Open. Her message???????? #PLO20 pic.twitter.com/Oxx5WWCn88