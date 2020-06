Boris Becker e in FALIMENT, dar ramane un CUCERITOR! Afacerista sexy care il va "sponsoriza" pe german. A fost si Miss Caraibe!

Fostul mare tenismen german Boris Becker (52 de ani) are o viata extrem de complicata, atat pe plan financiar si profesionat, cat si pe latura sentimentala.

Declarat in faliment si cu datorii de zeci de milioane de euro, fostul numar 1 mondial in circuitul ATP are la activ doua divorturi si numeroase alte idile incheiate nefericit. Totusi, Boris Becker nu si-a pierdut sarmul, astfel ca are in continuare succes la femei frumoase.

Ultima diva care a intrat in viata neamtului este Yoanna Montero (42 de ani), originara din Republica Dominicana, un fotomodel care in 2009 s-a incoronat cu titlul de Miss Caraibe. Desi Becker nu recunoaste inca in mod oficial relatia, Yoanna a dat cartile pe fata in presa. "E minunat sa ai un barbat puternic langa tine!", a spus modelul de culoare.

Interesant e si faptul ca Yoanna Montero e mama unei fetite de 13 ani, iar in paralel cu modelling-ul este si proprietara unei agentii de evenimente, fiind astfel o femeie independenta din punct de vedere economic, detaliu care contrasteaza cu situatia precara in care se afla Boris Becker.