Olandezul Joep Wennemars (23 de ani), campionul mondial de la 1000 de metri patinaj viteză, a fost sabotat de chinezul în cursă Ziwen Lian (27), motiv pentru care a ratat podiumul, la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026.
Joep Wennemars, sabotat de Ziwen Lian
Wennemars era în grafic pentru a obține un timp excelent, dar a fost împiedicat de către Lian spre finalul cursei. Chinezul i-a stat în cale olandezului, ceea i-a adus celui din urmă nemulțumire.
Momentul a fost unul cât se poate de tensionat. Joep Wennemars l-a bruscat ușor chiar la final pe Ziwen Lian, însă spritele s-au calmat rapid.
Wennemars, timp mai slab la a doua șansă
Joep Wennemars a mai primit o șansă să patineze din nou, însă singur. Wennemars nu a mai putut din punct de vedere fizic să obțină un timp bun.
Jocurile Olimpice de Iarnă, ediția 2026 – Milano Cortina, au loc în între 6 februarie și 22 februarie.