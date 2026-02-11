Lucescu, după ce a scos-o pe Panathinaikos din Cupă: „Am dominat și ne-am calificat corect”

Olandezul Joep Wennemars (23 de ani), campionul mondial de la 1000 de metri patinaj viteză, a fost sabotat de chinezul în cursă Ziwen Lian (27), motiv pentru care a ratat podiumul, la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026.

Joep Wennemars, sabotat de Ziwen Lian

Wennemars era în grafic pentru a obține un timp excelent, dar a fost împiedicat de către Lian spre finalul cursei. Chinezul i-a stat în cale olandezului, ceea i-a adus celui din urmă nemulțumire.

Momentul a fost unul cât se poate de tensionat. Joep Wennemars l-a bruscat ușor chiar la final pe Ziwen Lian, însă spritele s-au calmat rapid.

Wennemars, timp mai slab la a doua șansă

Joep Wennemars a mai primit o șansă să patineze din nou, însă singur. Wennemars nu a mai putut din punct de vedere fizic să obțină un timp bun.

Jocurile Olimpice de Iarnă, ediția 2026 – Milano Cortina, au loc în între 6 februarie și 22 februarie.