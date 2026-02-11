Ermal Krasniqi a greșit decisiv la un gol încasat de Legia Varșovia și a fost taxat dur de polonezi, deși a oferit două assist-uri pe final.

Kosovarul transferat de la Rapid la Sparta Praga și ajuns ulterior sub formă de împrumut la Legia Varșovia trece prin momente complicate în Ekstraklasa. În partida disputată sâmbătă împotriva celor de la Arka Gdynia, încheiată la egalitate, scor 2-2, Krasniqi a fost protagonistul negativ al întâlnirii pentru o bună bucată de timp, „reușind” să paseze decisiv la un gol al adversarilor.

Deși a salvat un punct pentru Legia în prelungiri, oferind două pase de gol lui Antonio Colak, jurnaliștii polonezi de la Legia.Net au fost nemiloși în analiza prestației sale. Aceștia consideră că includerea lui Krasniqi în echipa etapei de către liga poloneză este o eroare, având în vedere gafa impardonabilă comisă și numeroasele mingi pierdute.

„Au fost minusuri uriașe”

Publicația citată a analizat în detaliu evoluția fostului giuleștean, subliniind că cele două assist-uri din final nu pot șterge complet impresia dezastruoasă lăsată în restul partidei.

„Dacă am fi acordat nota cu zece minute înainte de finalul timpului regulamentar, aceasta ar fi fost foarte mică. O pasă bună în careu, un corner obținut, o ieșire bună din apărare încheiată cu lansarea lui Biczachczjan în careu și doar câteva intervenții bune în defensivă. În rest, o mulțime de mingi pierdute, execuții inexacte și driblinguri ratate, dar mai ales un gol încasat din cauza unei pase la adversar după propriul corner.

Privind duelurile pierdute pe bandă rulantă de reprezentantul statului Kosovo, am avut îndoieli uriașe privind sensul folosirii lui ca «piston». Ar fi fost mai folositor direct pe poartă, în spatele atacantului sau poate chiar în locul lui, dar antrenorul Papszun are deocamdată o altă părere. Krasniqi a avut un final de meci bun, a obținut două cornere și a centrat excelent de două ori de la colț pe capul lui Colak, mulțumită căruia Legia a salvat o remiză.

Având în vedere că următorii jucători care au executat cornere arătau de parcă nu mâncaseră micul dejun și nu erau în stare să treacă de primul fundaș, aceste două centrări ideale în prelungiri ale kosovarului au semănat cu un miracol. Cu aceste două pase decisive a șters parțial vina pentru primirea celui de-al doilea gol, dar nu suficient, după părerea noastră, pentru a-l introduce în cel mai bun «11» al etapei, așa cum a făcut Ekstraklasa, deoarece pentru golul primit și mingile pierdute nota lui poate fi cel mult medie”, a scris sursa citată mai sus.

Ermal Krasniqi a adunat 15 prezențe în actualul sezon de Ekstraklasa pentru Legia Varșovia, reușind să marcheze de două ori și să ofere două pase decisive. Cota sa de piață este estimată în prezent la 1 milion de euro.