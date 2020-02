De asta a pierdut? :) Ce a mancat Simona Halep in diminetile petrecute la Melbourne in acest an 

Simona Halep a facut public meniul sau din timpul Openului Australian.

Simona Halep le-a dezvaluit jurnalistilor de la Melbourne ce a mancat la micul dejun in timpul turneului in care a a fost eliminata in semifinale de catre Garbine Muguruza.

Dupa victoria entuziasmanta cu Anett Kontaveit, Simona a fost intrebata pe un ton mai relaxat cu privire la ce a mancat in dimineata meciului, avand in vedere jocul atat de solid aratat de Halep.

„De ce ma intrebati acest lucru? Am jucat foarte bine, nu? In doua sapamani am mancat aceleasi doua lucruri la micul dejun, sunca si branza”, a replicat Simona Halep.

Simona Halep va incasa un cec in valoare de 720.000 de dolari dupa cele cinci victorii bifate la Australian Open 2020 si va urca pe locul al doilea in clasamentul WTA incepand de luni, 3 februarie.