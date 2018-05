Roland Garros 2018 | Simona Halep, la un pas sa se accidenteze inainte de debutul la Roland Garros! Halep a jucat un meci demonstrativ

Halep era sa se accidenteze la Paris. Halep, Nadal si Djokovic s-au distrat cu copiii la Roland Garros.

Halep a scapat ca prin minune de o accidentare in meciul demonstrativ.

Halep, Nadal si Djokovic s-au incalzit cu copiii pentru Roland Garros. Halep l-a provocat pe Nadal la jonglerii cu mingea de tenis. Halep debuteaza marti la Paris, unde a jucat doua finale.



"Incerc sa fiu cat de buna se poate in ziua in care am meci", a declarat Simona Halep.