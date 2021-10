Nu au împreună 40 de ani! Emma Răducanu (18 ani) și Kostyuk (19 ani) se bat pentru o semifinală cu Simona Halep la Cluj

Emma Răducanu și Marta Kostyuk sunt două dintre cele mai în formă tinere jucătoare ale circuitului WTA în finalul sezonului 2021. Cele două jucătoare se vor întâlni în cel mai 'tânăr' sfert de finală al Openului Transilvaniei, iar învingătoarea va avea privilegiul de a juca în semifinale împotriva câștigătoarei meciului dintre Simona Halep și Jaqueline Cristian.

După ce a eliminat-o pe Ana Bogdan în optimile de finală, scor 6-3, 6-4, Emma Răducanu a relatat în conferința de presă că își amintește să fi pierdut des în favoarea Martei Kostyuk, în perioada junioratului.

Emma Răducanu: „Marta e o jucătoare grozavă. M-a distrus în fiecare meci pe care l-am jucat.”



"Marta e o jucătoare grozavă, m-a distrus la junioare în fiecare meci pe care l-am jucat. Dar era normal, pentru că ea se antrena la alt nivel la acea vreme și își dezvoltase tenisul mult mai mult. Anul acesta am venit tare din spate și am recuperat diferența dintre noi. Va fi o experiență inedită, un meci interesant și abia îl aștept", a spus Emma Răducanu în cadrul conferinței de presă organizate după victoria semnată în defavoarea Anei Bogdan.

De partea opusă, ucraineanca Marta Kostyuk nu și-a adus aminte de niciuna dintre întâlnirile directe pe care le-a avut cu Emma Răducanu.

"Abia aștept să joc împotriva Emmei Răducanu. Suntem de aceeași vârstă, dar nu cred că am jucat vreodată. La un moment dat, știu că am jucat împotriva Marii Britanii, la sub 12 ani și ea era în echipă. Dar nu știu dacă am avut meci cu ea sau cealaltă fată, nu îmi mai amintesc,” a declarat Marta Kostyuk după succesul, scor 6-4, 6-4 semnat în dauna Monei Barthel din Germania, în faza ultimelor 16 jucătoare.

Emma Răducanu vs. Marta Kostyuk se joacă vineri, 29 octombrie, imediat după încheierea partidei 100% românești din sferturile Openului Transilvaniei, dintre Simona Halep și Jaqueline Cristian.