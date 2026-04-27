Belarusa Arina Sabalenka, numărul 1 mondial al tenisului feminin, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de dolari, după ce a învins-o luni, cu dificultate, pe japoneza Naomi Osaka, numărul 15 mondial, în trei seturi, 6-7 (1/7), 6-3, 6-2.

Primul set a fost disputat până la un tiebreak în sens unic, dominat de Osaka, fost lider mondial, în timp ce Sabalenka era foarte nervoasă pe teren, relatează AFP. Belarusa în vârstă de 27 de ani şi-a revenit ulterior, când jucătoarea japoneză, foarte eficientă la serviciu (9 aşi), a pierdut din precizie (5 duble greşeli) şi a cedat fizic în ultimul set.

Sabalenka a încheiat meciul cu un ghem alb şi un as, după două ore şi 20 de minute.

Belarusa, care a trecut în runda anterioară de românca Jaqueline Cristian, o va întâlni în sferturi de finală pe americanca Hailey Baptiste (32 WTA).

Rezultate consemnate luni în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Madrid: