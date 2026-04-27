SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Arina Sabalenka s-a impus în fața lui Naomi Osaka, într-un duel din „optimile” turneului de la Madrid.

TAGS:
Din articol

Belarusa Arina Sabalenka, numărul 1 mondial al tenisului feminin, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de dolari, după ce a învins-o luni, cu dificultate, pe japoneza Naomi Osaka, numărul 15 mondial, în trei seturi, 6-7 (1/7), 6-3, 6-2.

×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Primul set a fost disputat până la un tiebreak în sens unic, dominat de Osaka, fost lider mondial, în timp ce Sabalenka era foarte nervoasă pe teren, relatează AFP. Belarusa în vârstă de 27 de ani şi-a revenit ulterior, când jucătoarea japoneză, foarte eficientă la serviciu (9 aşi), a pierdut din precizie (5 duble greşeli) şi a cedat fizic în ultimul set.

Sabalenka a încheiat meciul cu un ghem alb şi un as, după două ore şi 20 de minute.

Belarusa, care a trecut în runda anterioară de românca Jaqueline Cristian, o va întâlni în sferturi de finală pe americanca Hailey Baptiste (32 WTA).

Rezultate consemnate luni în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Madrid:

  • Arina Sabalenka (Belarus/N.1) - Naomi Osaka (Japonia/N.14) 6-7 (1/7), 6-3, 6-2
  • Hailey Baptiste (SUA/N.30) - Belinda Bencic (Elveţia/N.11) 6-1, 6-7 (14/16), 6-3
  • Leylah Fernandez (Canada/N.24) - Ann Li (SUA/N.31) 6-3, 6-2
  • Karolina Pliskova (Cehia) - Solana Sierra (Argentina) 6-4, 6-3
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!