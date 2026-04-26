Liderul mondial nu i-a lăsat prea multe șanse româncei, mai ales în primul set, unde s-a desprins rapid la 5-0 și a închis manșa în doar 33 de minute. Actul secund a fost mai echilibrat, dar Sabalenka a controlat jocul și a închis partida după o oră și 25 de minute.

Aryna Sabalenka a scris doar patru cuvinte după ce a eliminat-o pe Jaqueline Cristian de la Madrid Open

La o zi după meci, Sabalenka a repostat un punct spectaculos reușit la 4-0 în primul set și a scris simplu: „Shot of my life” / „Lovitura vieții mele”.