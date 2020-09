Arbitra Marijana Veljovic l-a "VRAJIT" si pe Boris Becker: "O mananci cu ochii!" Val de critici asupra germanului: "E un porc sexist!"

Fostul mare tenismen Boris Becker a avut un comentariu neinspirat cu privire la felul cum arata arbitra de scaun Marijana Veljovic.

Sarboaica de 39 de ani a oficiat semifinala de la US Open dintre Alexander Zverev si Pablo Carreno Busta si a ajuns din nou in centrul atentiei. Frumoasa Marijana nu duce lipsa de aprecieri privind aspectul sau fizic, inclusiv Boris Becker declarandu-se incantat, din postura de comentator al postului Eurosport (in limba germana).

Neamtul a depasit insa anumite limite atunci cand a caracterizat-o pe Marijana. "Trebuie sa spun ca arbitra acestui meci este foarte draguta. O mananci cu ochii!", a spus Becker. Fara sa-si dea seama, neamtul de 52 de ani a starnit un val de reactii negative pe retelele de socializare. "E un porc sexist", a fost una dintre cele mai dure remarci cu care s-a confruntat Boris Becker.