SEXY: Ea este arbitra de scaun care l-a redus la tacere pe Roger Federer si a atras toate privirile spectatorilor 

Arbitra recunoscuta oficial de ITF la cel mai inalt nivel, sarboaica Marijana Veljovic a gestionat cu calm situatia tensionata a meciului de astazi in care Roger Federer a folosit limbaj obscen, avertizandu-l cu autoritate pe elvetian.

Marijana Veljovic a fost remarcata de Eugenie Bouchard, care, urmarind partida dintre Federer si Sandgren a scris pe Twitter urmatorul mesaj: "Arbitra de scaun a acestui meci e foarte draguta".

