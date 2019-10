Presa spaniola, la picioarele Simonei Halep: "Campioana la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe Serena in finala, poti cere mai mult de atat?"

Simona Halep a fost laudata de jurnalistii publicatiei spaniole Punto de Break, in ciuda faptului ca nu se afla la cel mai bun sezon din cariera.

Numarul 5 WTA a fost elogiata pentru performanta de la Wimbledon, caracterizata encomiastic de ziaristii iberici, avand in vedere maniera in care Simona a umilit-o pe Serena Williams in ultimul act al celui de-al treilea Slam al anului. Simona Halep a bifat, de altfel, cea mai scurta finala in istoria turneului feminin de la Wimbledon, invingand-o pe Serena dupa numai 56 de minute de joc.

"Campioana la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe Serena Williams in finala, poti cere mai mult de atat?"

"Putem confirma ca schimbarea antrenorului nu a decurs asa cum Simona Halep si-ar fi dorit. De fapt, a contat foarte mult absenta lui Darren Cahill. Chiar si asa, fara sa aiba un sezon constant, romanca a continuat sa scrie istorie. A castigat doar un titlu, e drept, dar e cel mai important dintre toate", au scris jurnalistii de la Punto de Break.

"Simona are, fara indoiala, capacitatea de a gestiona anumite momente, stie cand sa preseze in momentele cheie, dar si cand sa faca o pauza".

"La Shenzhen vor fi cele mai bune jucatoare din lume, iar Simona are nevoie de dorinta de a castiga, dar si de motivatia de a scoate la lumina focul interior".

Top 10 cele mai bune puncte jucate de Simona Halep la Wimbledon 2019

Canalul oficial de YouTube al turneului de la Wimbledon a publicat o selectie cuprinzand cele mai spectaculoase zece puncte castigate de Simona Halep la editia 2019 a Grand Slam-ului londonez.

Clipul de colectie poate fi urmarit mai jos.

Inregistrarea completa a finalei Wimbledon 2019 dintre Simona Halep si Serena Williams

Fanii Simonei Halep nu vor spune niciodata „nu” revizionarii celui mai bun meci facut de jucatoarea din Constanta pana in prezent.

Simona a spulberat-o pe Serena in finala de la Wimbledon, scor 6-2, 6-2.

Nu mai putin de 370.000 de oameni au revizionat pana acum integral, pe platforma YouTube finala Wimbledon 2019, cel mai scurt ultim act din istoria turneului feminin de la Wimbledon.