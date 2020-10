ELIMINARE DUREROASA pentru Simona Halep in optimile RG, care rateaza revenirea pe locul 1 WTA! Cate puncte va pierde in clasamentul WTA

Eliminata in optimile Roland Garros 2020 de catre Iga Swiatek (19 ani, 54 WTA) cu un scor neverosimil, 1-6, 2-6, Simona Halep a ratat orice sansa de a reveni in fruntea ierarhiei WTA pana la sfarsitul anului 2020.

Mai mult decat atat, esecul usturator de astazi incheie cea mai fructuoasa perioada a carierei Simonei Halep de pana in prezent, care adunase 17 victorii consecutive, inclusiv trei succese de turneu la rand (Dubai, Praga, Roma).

Intrucat a parasit competitia cu un tur mai devreme decat in editia din 2019, Simona Halep va pierde 190 de puncte WTA si va ajunge la un total de 7065 de puncte.

Ashleigh Barty din Australia ramane lider WTA cu 8717 de puncte, avand un ecart de 1652 de lungimi in fata Simonei Halep.

I'm really sad about this result, it was a tough loss, but that's tennis, you can't win forever, she had 17 consecutive wins which is impressive! Simo had a good clay season and she played some good matches at Roland Garros. Hai Simo, always by your side! ???? pic.twitter.com/KPXIrtircS