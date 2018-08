Ana Bogdan, out de la New Haven! Romania nu are NICIO jucatoare in turneu

Ana Bogdan, locul 74 WTA, jucatoare venita din calificari, a fost eliminata in primul tur la New Haven de italianca Giorgi, locul 45 WTA.

Partida a durat o ora si 16 minute si s-a incheiat cu scorul de 6-3, 6-2.

In urma acestui rezultat, Romania ramane fara reprezentante in competitie la turneul de categorie Premier “Connecticut Open”. In competitie se mai afla si Irina Begu, insa aceasta a fost invinsa fara drept de apel de catre Daria Gavrilova, scor 6-2, 6-1.



Mai devreme, Simona Halep si-a anuntat retragerea din turneu acuzant probleme la calcaiul lui Ahile. Simona ar fi trebuit sa joace la New Haven in turul secund cu invingatoarea meciului dintre Ana Bogdan si Camila Giorgi. Sportiva noastra va sustine in curand la New Haven o conferinta de presa unde va oferi mai multe detalii despre starea sa de sanatate.