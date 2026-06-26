GALERIE FOTO Pierzi și câștigi: Gabriela Ruse, înfrângere cu motive de bucurie, în semifinalele turneului WTA 500 de la Bad Homburg

Pierzi și câștigi: Gabriela Ruse, înfrângere cu motive de bucurie, în semifinalele turneului WTA 500 de la Bad Homburg Tenis
Marcu Czentye
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Gabriela Ruse, învinsă de numărul 11 mondial, în semifinalele turneului WTA 500 de la Bad Homburg.

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Gabriela RuseKarolina MuchovaTenis WTAWTA Bad Homburg
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Gabriela Ruse (28 de ani, 105 WTA) a fost oprită de Karolina Muchova (29 de ani, 11 WTA) în semifinalele competiției WTA 500 de la Bad Homburg, Germania.

Cu doar trei zile înaintea începerii turneului de la Wimbledon, având perspeciva calificării într-o finală de turneu WTA, sportiva din București a fost întrecută de a unsprezecea jucătoare a lumii, scor 6-4, 6-4, la capătul unei partide care a înregistrat 100 de minute de joc.

Gabriela Ruse, învinsă în a doua semifinală de turneu WTA 500 jucată în 2026

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Confruntarea a fost întreruptă timp de aproximativ 90 de minute, din cauza temperaturii de 38 de grade Celsius de la Bad Homburg.

Organizatorii au decis deja devansarea orei de disputare a finalei, grăbită pentru prima parte a zilei pentru a evita următorul val de căldură care se va abate asupra Germaniei.

Într-o săptămână în care a servit constant împotriva a trei jucătoare de top 25 mondial - Linda Noskova (10 WTA), Anna Kalinskaya (20 WTA) și Emma Navarro (24 WTA) -, Gabriela Ruse a ținut aproape de Karolina Muchova în setul întâi. A suferit un singur break, în game-ul zece, care avea să rămână și ultimul al manșei.

La reluarea jocului, Gabriela Ruse a cedat game pe propria servă în al patrulea al setului; Karolina Muchova nu a ezitat, s-a cățărat rapid pe nivelul crescut de încredere, căpătat în joc după ce s-a desprins la 3-1. Dar Muchova a pierdut din moralul superior la scorul de 6-4, 5-3, când a ratat două mingi de meci.

Cele două puncte au marcat începutul unui reviriment scurt trăit de Gabriela Ruse, care a ratat trei șanse de a egala la cinci game-uri, în setul secund.

În finala turneului de la Bad Homburg se vor întâlni Karolina Muchova și Naomi Osaka.

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse iarba 2026 sezon 03
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Gabriela Ruse urcă 33 de locuri în clasament, după cele 5 victorii de la Bad Homburg

În ciuda eșecului, Gabriela Ruse are motive reale de satisfacție înainte de turneul de la Wimbledon. A încasat €57,950 pentru cele cinci victorii legate pe iarba de la Bad Homburg, dintre care trei, împotriva unor jucătoare de elită.

În plus, urcarea de 33 de locuri în ierarhia mondială o readuce în top 75 WTA și îi conferă un plus de încredere înainte de a-și începe drumul pe iarba londoneză.

Gabriela Ruse își va deschide drumul în ediția 2026 a întrecerii de la Wimbledon cu un meci împotriva americancei Catherine McNally (50 WTA).

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