Se schimbă ierarhiile în tenisul masculin. Ce s-a întâmplat, la această ediție de la US Open, a confirmat această realitate.

„Abonat“ la fazele superioare ale turneului, Novak Djokovic (Serbia, 39 de ani, 5 ATP) a fost eliminat în... turul I! Iar alți „grei“ ai circuitului ATP, precum Lorenzo Musetti, Félix Auger-Aliassime sau Flavio Cobolli nici n-au atins optimile. În fine, marele favorit, Carlos Alcaraz (Spania, 23 de ani, 3 ATP) s-a oprit, în sferturi.

În aceste condiții, meciul pentru trofeu i-a adus față în față pe neamțul Alexander Zverev (29 de ani) și pe americanul Ben Shelton (23 de ani). Iar ce doi au oferit un duel palpitant, decis după 3 ore și 36 de minute. A fost 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 pentru sportivul din Germania, care a încheiat anul cu al doilea trofeu major, după cel cucerit, la Paris, la French Open.

Zverev, campionul de la US Open, răsplătit regește

Pentru victoria sa de la New York, Alexander Zverev a primit un cec uriaș, în valoare de 5,500,000 de dolari americani. Finalistul Ben Shelton s-a ales cu un cec de 2,800,000 de dolari.

În clasamentul live, actualizat în timp real, Zverev a urcat pe locul 2 mondial, după Jannik Sinner, absent de la US Open 2026. Ben Shelton va fi pe locul 4 ATP, începând de astăzi, în cea mai bună clasare din cariera sa de până acum.