Povestea va începe cu un gest simplu, făcut din dragoste, prin care Barbu își va dori să o surprindă pe soția lui, Mara, la aniversarea lor: „Voiam un inel pentru Mara. Acum șapte ani când ne-am luat am fost pe viteză. Am și băgat tot ce-aveam în fermă, n-am avut nici verighete! Adică am avut, dar de tinichea, să aibă ce să ne pună popa pe degete. Într-o lună de zile s-au înnegrit. Am tot zis că o să ne luăm altele de aur, dar nu le-a venit niciodată rândul. Azi se fac șapte ani de când ne-am luat și am zis să iau un inel pentru Mara. Să-i fac surpriză”.

Soția lui va fi măgulită de cadou și îi va mărturisi emoționată: „De șapte ani încoace tot aștept să văd care-i beleaua cu tine. N-ai cum să fii așa de bun! Tot aștept ca într-o zi să văd partea ta rea. Toți avem o parte rea, nu? Tu n-ai, ești bun tot. Cât noroc să am?”.

Însă ceea ce trebuia să fie un simplu gest de iubire se va transforma, în doar câteva clipe, într-o luptă pentru supraviețuire. Prins în mijlocul unui jaf în magazinul de bijuterii, Barbu reușește să îi imobilizeze pe atacatori, iar intervenția sa spectaculoasă atrage imediat atenția presei. Mediatizarea intensă a cazului va avea însă o consecință neașteptată: familia Scarlat află că bărbatul pe care îl credea dispărut este, de fapt, în viață. „Cetățean de onoare al orașului... E pe toate știrile. Îți dau oameni cu tine să te duci după el. În maximum două zile vreau să-l am în față”, îi va ordona Scarlat, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România, ginerelui său.

Așadar, nu ratați primul episod din Fără Urmă astăzi, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO. Pe platforma de streaming va fi disponibil și cel de-al doilea episod, începând din seara aceasta.

Fără Urmă – Adevărul te desparte în două