Regizorul și scenaristul spectacolului, Gabriel Sandu, s-a inspirat și din cazul de dopaj al Simonei Halep. El e mare fan al tenisului și a vrut să aducă în sala de teatru povestea Simonei Halep.

Simona Halep și Cristina Neagu, într-o scenetă de teatru! Ideea inedită care a combinat arta cu sportul

Gabriel Sandu a dat viață primului text de teatru românesc care abordează tema sportului, un musical combinat cu teatrul.

„Meciul de handbal combină trei dintre lucrurile pe care le iubesc cel mai mult: teatrul, muzica, sportul. Acestea sunt și activitățile de care viața mea s-a legat cam de când mă știu. Este un proiect la care s-a muncit cu multă pasiune și care sper să aducă pe scenă aceeași pasiune din lumea celor pentru care sportul e totul.

Mă fascinează teatralitatea competițiilor sportive și brutalismul lor. La fel de mult mă fascinează dorința de a câștiga cu orice preț. Chiar și atunci când prețul e integritatea fizică. De multă vreme visez să aduc pe scenă, prin fizicalitatea performerilor, atmosfera unei competiții importante de stadion. Mă interesează și dilemele etice și morale din lumea sportului, cu care e destul de ușor să fac o paralelă cu lumea noastră artistică.”, a spus Gabriel Sandu, regizorul spectacolului.

