"Dușmanii" Simonei Halep au suspendat un alt jucător din top 100. Anunțul făcut de ITIA

Grigor Sargsyan, considerat creierul unei rețele de meciuri trucate în tenis, se va prezenta din nou în fața instanței, iar apelul în cazul procesului său va fi judecat la finele lunii aprilie în Belgia.

Sargsyan, cunoscut drept ”Maestro”, a fost găsit vinovat în primăvara trecută de Tribunalul din Audenarde (Belgia) pentru că a participat la trucarea de meciuri.

Faptele vizează turnee din categoriile Futures şi Challenger, pentru perioada februarie 2014 - iunie 2018, implicând 182 de jucători, între care francezul Mick Lescure şi armenul Grigor Sargsyan.

Considerat creierul operațiunii unei vaste rețele de meciuri trucate, el a fost convocat din nou pe 25 aprilie la Tribunalul din Gent.

Federația Internațională de Tenis (ITF) şi organismul său anticorupție, Tennis Integrity Unit (TIU), au făcut apel la prima condamnare, la cinci ani închisoare cu executare, pe care o ispăşeşte la Bruxelles, dar cu întreruperi temporare.

Acuzațiile împotriva lui Sargsyan și a altor șase învinuiți includ corupție, spălare de bani și apartenență la o rețea criminală. Anchetatorii au descoperit că inițiatorii fraudei urmăreau interesul financiar prin vânzarea de meciuri, mai ales cele de dublu.

Acest caz reprezintă una dintre cele mai mari investigații în tenis și a dus la adoptarea unor sancțiuni severe împotriva celor implicați. Grigor Sargsian, alias ”Maestro”, a fost condamnat la cinci ani de închisoare în iunie 2023 pentru conducerea unei rețele de meciuri trucate în tenis, care i-a adus milioane de dolari.

