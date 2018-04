CSM Bucuresti joaca in sferturile Ligii Campionilor impotriva lui Metz.

CSM Bucuresti si Metz Handball se bat pentru Final Four-ul Ligii Campionilor. Meciul tur se disputa in Sala Polivalenta din Bucuresti.



Returul este programat pe 15 aprilie, in Franta.



Per Johansson se afla la primul meci pe banca CSM-ului in Liga Campionilor, de la revenirea in Romania.