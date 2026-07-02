OFICIAL Bayern i-a decis viitorul lui Nicolas Jackson

Bayern i-a decis viitorul lui Nicolas Jackson Bundesliga
SPORT.RO
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Nicolas Jackson a evoluat în ultima stagiunea pentru Bayern Munchen, în Germania.

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Chelsea îl va avea din nou în lot pe Nicolas Jackson, după ce Bayern Munchen a decis să nu activeze opțiunea de cumpărare pentru atacantul senegalez.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, revenirea lui Jackson pe Stamford Bridge era așteptată încă din februarie, iar campioana Germaniei a confirmat oficial în jurul zilei de joi, 2 iulie, că nu îl va transfera definitiv.

Nicolas Jackson se întoarce la Chelsea

Atacantul de 25 de ani a evoluat în sezonul trecut sub formă de împrumut la Bayern și a contribuit la câștigarea titlului în Bundesliga. Totuși, bavarezii au considerat prea mare suma prevăzută în clauza de transfer și au ales să mizeze în continuare pe Harry Kane.

Este demn de menționat faptul că Bayern a achitat aproximativ 16,5 milioane de euro doar pentru împrumutul pe un sezon al lui Jackson.

Chelsea trebuie acum să decidă dacă îl va reintegra în lot pentru sezonul viitor, dacă îl va ceda definitiv sau dacă va căuta o nouă variantă de împrumut. 

Transferat în 2023 de al Villarreal pentru 37 de milioane de euro, Nicolas Jackson a strâns 81 de meciuri în tricoul londonezilor, a marcat 30 de goluri și a livrat 12 pase decisive.

În sezonul recent încheiat, vârful născut la Banjul, în Gambia, a bifat 34 de meciuri pentru Bayern Munchen, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 11 ori și a pasat decisiv în patru rânduri.

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