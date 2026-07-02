Chelsea îl va avea din nou în lot pe Nicolas Jackson, după ce Bayern Munchen a decis să nu activeze opțiunea de cumpărare pentru atacantul senegalez.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, revenirea lui Jackson pe Stamford Bridge era așteptată încă din februarie, iar campioana Germaniei a confirmat oficial în jurul zilei de joi, 2 iulie, că nu îl va transfera definitiv.

Nicolas Jackson se întoarce la Chelsea

Atacantul de 25 de ani a evoluat în sezonul trecut sub formă de împrumut la Bayern și a contribuit la câștigarea titlului în Bundesliga. Totuși, bavarezii au considerat prea mare suma prevăzută în clauza de transfer și au ales să mizeze în continuare pe Harry Kane.