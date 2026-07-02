Universitatea Craiova, campioana Superligii, a înregistrat astăzi două transferuri: internaționalul din Capul Verde Heriberto Tavares și atacantul francez Simone Elisor.

Heriberto Tavares din Capul Verde a semnat cu Craiova

”Heri” Tavares nu a prins lotul celor din Capul Verde pentru Campionatul Mondial în desfășurare și provine de la Maccabi Netanya din Israel.

A mai jucat la Sporting Lisabona și Benfica Lisabona (juniori și tineret), Boavista Porto sau Brest din Ligue 1.

Născut în Portugalia și fost internațional ”Under” lusitan, el a debutat anul trecut pentru reprezentativa din Capul Verde.

Universitatea a transferat și un atacant de Ligue 1 și i-a făcut o prezentare ca-n filme

Universitatea Craiova a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, transferul atacantului francez Simon Elisor (26 de ani).

Elisor a semnat cu campioana României un contract valabil pe doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Universitatea Craiova l-a prezentat pe Simon Elisor într-un videoclip alb-negru, imitând astfel primele filme apărute în cinematografe.

„Bienvenue, Simon Elisor!

Atacantul francez a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, și a intrat deja în programul de pregătire al leilor. În vârstă de 26 de ani, Simon a mai evoluat pentru echipe precum Famalicao, Metz, Troyes și Ajaccio.

Bine ai venit la campioana României, Universitatea Craiova!”, a scris Universitatea Craiova, pe contul de Facebook al clubului.