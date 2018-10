A trecut era Halep? Predictia facuta de o fosta mare jucatoare: cine va domina tenisul in 2019

Fosta mare jucatoare de tenis, Lindsay Davenport, nu are incredere in forta Simonei Halep de a domina si in anii urmatori tenisul mondial feminin.

Americanca in varsta de 42 de ani este convinsa ca Simona nu va continua si anul viitor sa fie prima jucatoare a lumii si merge pe mana japonezei Naomi Osaka, despre care spune ca va sta cel putin cinci ani pe prima pozitie a clasamentului mondial.

"Cred enorm in Naomi Osaka. In urmatorii 5-10 ani va fi cea mai mare sportiva a planetei! Are putere, iubesc sa o vad jucand. Este multa presiune pe ea, dar este capabila sa o gestioneze. Este un superstar deja, dar va fi si mai mare. Chiar daca la Turneul Campioanelor nu a fost la nivelul ei, o vad dominand tenisul in urmatorii ani", a spus Lindsay Davenport la Channel News Asia.

Naomi Osaka se afla acum pe locul 4 WTA si a reusit de curand sa castige primul titlu de Grand Slam, la US Open, dupa o finala disputata cu Serena Williams. Totusi, la Turneul Campioanelor, nipona nu a surprins placut si a fost invinsa in ambele partide jucate pana acum. E ava juca azi in ultimul meci in grupe cu olandeza Kiki Bertens.