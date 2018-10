"Sa semnez cu Barcelona a fost o mare greseala! Mi-am pierdut cei mai buni ani". Jucatorul care regreta ca a semnat cu unul dintre cele mai mari cluburi din lume

"Sa semnez cu Barcelona a fost cea mai mare greseala a carierei mele", spune, la 10 ani de la acel moment, bielorosul Aleksandr Hleb.

In 2008, bielorusul Aleksandr Hleb era pe val la Arsenal. El imbraca deja de 3 sezoane tricoul echipei antrenate de Arsene Wenger, cu care bifaze o finala UEFA Champions League, pierduta in fata Barcelonei, si ii avea coechipieri pe Fabregas, Van Persie, Gallas, Sagna, Adebayor si Rocicky. O oferta venita pe adresa clubului a schimbat, insa, totul. Hleb a fost ofertat de Barcelona si a considerat ca e o sansa unica in viata.

La 10 ani distanta, bielorusul spune ca a facut o greseala!

Aleksandr Hleb a vorbit intr-un interviu acordat cotidianului britanic The Telegraph, spunand ca si-a pierdut cei mai buni ani din cariera la Barcelona.

"Daca ma uit in urma, a fost o mare greseala sa plec la Barcelona. Mi-am pierdut cei mai buni ani din cariera. Am facut niste erori si nu am avut posibilitatea de a arata ce am mai bun", a spus el.

Hleb, care acum s-a intors in tara natala si joaca pentru BATE Borisov, a mai spus ca a gasit un prieten in Thierry Henry, dar i-a fost dificil cu Guardiola. Nu, insa, din vina antrenorului.

"Thierry mi-a oferit o camera in casa lui. Ne uitam impreuna la meciurile lui Arsenal", a mai spus Hleb.

"Mi-am dorit mult sa joc si sa arat ce pot, eram frustrat de faptul ca Barcelona nu ma baga. Mai tarziu mi-am dat seama de ce nu o facea. Era vina mea", a mai spus el.

Hleb a fost jucatorul Barcelonei intre 2008 si 2012, dar a fost in lotul formatiei doar un an. Ulterior, el a fost imprumutat la Stuttgart, Birmingham si Wolfsburg.

Din 2012 incoace, Hleb a schimbat mai multe echipe, jucand pentru Krylia Sovetov, BATE, Konyaspor si Genclerbirligi.