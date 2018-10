DECIZIE DRASTICA dupa bataia generala de la meciul dintre Khabib si McGregor: suspendari pe termen nelimitat! Rusul a primit si o pedeapsa suplimentara

A venit si nota de plata dupa incidentele de la meciul dintre McGregor si Khabib.

Cei doi sportivi au fost suspendati pe termen nelimitat in urma incidentelor ce au avut loc la meciul ce s-a disputat la inceputul acestei luni. De asemenea, Comisia statului Nevada a luat decizia de a retine si jumatate din bursa de 2 milioane de dolari a lui Khabib pana la o audiere ulterioara ce va avea loc in decembrie.



Meciul dintre Khabib si McGregor s-a terminat in runda a patra cu victoria rusului. Imediat dupa meci, staff-ul lui Khabib a pornit o bataie generala. Trei membri ai echipei lui Khabib au fost retinuti de politie a doua zi.