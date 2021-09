Emma Răducanu, îndrăgostită de New York: primele cuvinte spuse după ce a devenit noua campioană a Openului American

Cea mai tânără finală a Openului American din 1999 încoace s-a încheiat cu victoria Emmei Răducanu, scor 6-4, 6-3, la finalul unei ore și cincizeci și unu de minute de joc.

A fost o finală de o intensitate extraordinară, iar sportivitatea celor două jucătoare a reieșit nu doar din desfășurarea jocului, ci și din cuvintele pe care Leylah Fernandez și Emma Răducanu și le-au transmis la ceremonia de decernare a trofeelor.

What a match. What a tournament. What bright futures for these two. pic.twitter.com/9N5nnu0olg — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

Emma Răducanu, îndrăgostită de publicul newyorkez: ”M-ați făcut să mă simt ca acasă!”



„Vreau să o felicit pe Leylah, a învins jucătoare de top ca să ajungă în finală. Nivelul de joc a fost foarte înalt și sper să mai jucăm și alte finale. După cele trei săptămâni petrecute la New York, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați fost alături, inclusiv publicului newyorkez. M-ați făcut să mă simt ca acasă, încă de la primul meci din calificări. Viitorul tenisului feminin arată grozav, fiecare jucătoare are șansa de a câștiga orice turneu la care participă,” au fost cuvintele Emmei Răducanu din timpul discursului de campioană.

„E incredibil ce am realizat la acest US Open. Va fi greu să mă recuperez, dar Emma a jucat foarte bine, o felicit. Sunt mândră de cum am jucat, a fost special să joc această finală. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și ați crezut în mine. Vreau să mă întorc într-o finală aici și să ridic trofeul potrivit,” a declarat Leylah Fernandez în discursul învinsei din cadrul ceremoniei de premiere.

Emma Răducanu va urca de pe locul 150 WTA până pe a 23-a poziție a ierarhiei mondiale, începând de luni, 13 septembrie.