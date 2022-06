Dezbaterea „GOAT”, tranșată de Rafael Nadal: răspunsul definitiv pe care l-a dat, vorbind despre rivalii Federer și Djokovic

Clasamentul titlurilor de mare șlem cucerite all-time

Dezbaterea „Greatest of All Time” a adunat multe răspunsuri în Era Open a tenisului masculin, dar Rafael Nadal crede că statisticile și criteriile numerice joacă un rol mai puțin important decât tradiția de a ridica ștacheta calității tenisului pe o perioadă atât de îndelungată.

Formată alături de Roger Federer și Novak Djokovic, obișnuința excelenței tenismenului iberic l-a făcut să declare, cu două zile înainte împlinirea vârstei de 36 de ani că nivelul valoric al celor 3 mari jucători ai noului secol în tenis este apropiat, în consecință dezbaterile își pierd din sens.

„Novak, Roger şi cu mine avem o istorie incredibilă împreună, deoarece ne-am întâlnit faţă în faţă în cele mai importante meciuri, de foarte mult timp. Asta este ceea ce face povestea specială şi mă umple de emoţie.

Întotdeauna vorbim despre cine a câştigat cele mai multe turnee de Grand Slam, cine are cele mai bune rezultate. Pentru mine, nu contează, ceea ce contează sunt visele pe care le urmărim.



Cine e cel mai bun: Federer, Nadal sau Djokovic? Andrei Pavel a răspuns fără să clipească. Ce palmares a avut românul împotriva celor trei pe www.sport.ro

Cred că ne-am îndeplinit visele, scriem istoria acestui sport pentru că am făcut lucruri care nu s-au mai întâmplat înaintea noastră.

Pentru mine, restul nu mai contează. Care jucător va avea cele mai multe Grand Slam-uri, cine a scris istoria mai bine, după părerea mea, când ne privim pe noi trei, nivelul nostru este aproape acelaşi, nu există nicio diferenţă, nu contează,” a răspuns Rafael Nadal, în conferința de presă susținută după victoria cu Novak Djokovic.

Rafael Nadal a trecut de Novak Djokovic, scor 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 în sferturile Roland Garros 2022. „Regele Zgurii” va juca a 15-a semifinală a carierei pe zgura pariziană.

Nothing but respect from @RafaelNadal. ????

After his quarter-final win over Novak Djokovic, the Spaniard gave his opinion on the Big Three of men's tennis.#RolandGarros pic.twitter.com/dZbReGItAR