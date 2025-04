”Câinii” s-au deplasat în weekend la Cluj pentru confruntarea cu ”U” din a patra etapă a play-off-ului SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, Dinamo s-a impus cu 4-2 și a înregistrat toate cele trei puncte.



Zeljko Kopic jubilează după ce Dinamo s-a distrat la Cluj: ”Sunt fericit!”



Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a sugerat că elevii săi au arătat bine din punct de vedere ofensiv în prima repriză și că în actul secund jucătorii au fost concentrați mai mult pe apărare.



”Echipa a arătat personalitate, caracter. Prima repriză am fost bine ofensiv. În a doua repriză am fost mai concentrați pe apărare. Sunt fericit. Cred că e o victorie foarte importantă pentru noi.



Am încercat să avem posesie. Am pierdut câteva mingi ușoare la mijloc. Am încetat câteva tranziții la început. Cu timpul am început să deținem controlul mai mult. Știam că au jucători buni la capitolul viteză și că nu e ușor.



Am avut câteva greșeli, am încasat goluri, dar am jucat ofensiv. Asta a fost ideea noastră de la început. Avem Selmani, Perica, au jucat bine. La mijloc am controlat jocul, am alergat mult.



Trebuie să fiu fericit după acest meci.



Bineînțeles că am avut discuții în această săptămână. Cu CFR nu am arătat bine. Cu FCSB și Rapid am avut câteva momente bune. Dar nu am fost la nivelul maximum de intensitate. Această determinare poate să facă diferența.



Avem în vestiar multe personalități foarte bune. Sunt mândru de echipă în acest sezon.



Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Când ești tot timpul aproape și nu reușești nimic e foarte important să vină o victorie ca asta. Acum trebuie să ne odihnim și să luăm totul pas cu pas”, a spus Zeljko Kopic după meci.



”U” Cluj - Dinamo 2-4



Gazdele au deschis scorul în minutul 14, prin Issouf Macalou. Oaspeții au restabilit repede egalitatea. Stipe Perica a marcat în minutul 25 și a realizat ”dubla” șapte minute mai târziu.



Vladislav Blănuță a egalat în minutul 44, dar bucuria ardelenilor a fost ștearsă de golul senzațional marcat de Astrit Selmani înainte de pauză (45+2).



În actul secund, Bogdan Gabriel Simion a înscris în propria poartă, iar tabela de marcaj s-a închis la 4-2 în favoarea echipei din Ștefan cel Mare