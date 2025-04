Întrebat despre șansele celor de la CFR Cluj de a realiza eventul, Tony Da Silva, dublu campion cu ardelenii, a avut o reacție sinceră, explicând că este complicat de realizat o asemenea performanță.

CFR Cluj s-a calificat în semifinalele Cupei României, după victoria cu Universitatea Craiova, iar în play-off se află pe poziția a treia, la luptă directă cu FCSB și formația pregătită de Mirel Rădoi.

"Eu sunt suspicios. Nu e niciun secret că echipa din România cu care țin e CFR Cluj. Am trăit acolo niște momente excepționale și am reușit două eventuri în 2008 și 2010. Am jucat cu CFR Cluj în cupele europene și eu nu scuip în farfuria în care am mâncat.

Mi-ar plăcea ca CFR Cluj să câștige eventul, dar e foarte greu. Poate Cupa României, dar campionatul… Eu sper, dar FCSB cred că e mai pregătită să câștige campionatul. E mai puternică la nivel de lot, ca echipă și joc", a declarat Tony Da Silva, potrivit Fanatik.

Sorin Cârțu, mesaj categoric înainte de CFR Cluj - Universitatea Craiova: ”Sub nicio formă!”



Sorin Cârțu, președintele oltenilor, spune că nu vrea să piardă sub nicio formă confruntarea cu ardelenii. Oficialul din Bănie admite însă că un rezultat de egalitate nu l-ar supăra



”Nu vreau să pierd sub nicio formă. Adică este obligatoriu să menținem standardul ăsta și să… Dacă o să câștigăm, e fantastic. Dar măcar, eu știu, chiar și egalul...



Am putut să arătăm aseară (n.r. joi seară) că nici ei n-au avut poate tot ce era mai bun, nici noi la fel. Și pentru partida de luni putem să arătăm mult mai mult și să rezolvăm această partidă.



Trebuie să rămânem în obiectiv și este foarte important cum rămânem în obiectiv”, a precizat Sorin Cârțu.



Universitatea Craiova este prima clasată în play-off-ul SuperLigii României cu 32 de puncte (2 victorii în play-off - 3-0 vs. ”U” Cluj & 2-1 vs. Rapid în deplasare).



CFR Cluj completează podiumul înainte de startul celei de-a treia etape cu 30 de puncte (o victorie - 3-1 vs. Dinamo București - și o înfrângere - 0-1 vs. ”U” Cluj).