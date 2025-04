După 1-1 în 90 de minute, meciul s-a dus în prelungiri, iar totul s-a decis la loviturile de departajare, unde formația dirijată de Dan Petrescu s-a impus cu 5-3. Mihai Căpățînă de la Universitatea Craiova a fost singurul executant care a ratat la loteria penalty-urilor. Louis Munteanu a fost cel care a marcat al cincilea gol și a adus victoria ardelenilor.



Dan Petrescu exultă după ce CFR Cluj s-a calificat în semifinalele Cupei României: ”Niciodată nu câștigasem la penalty-uri”



La flash-interviu, Dan Petrescu a evidențiat că a fost prima dată în cariera sa când a câștigat la loviturile de la 11 metri. Antrenorul lui CFR Cluj a punctat că au fost cinci penalty-uri ”de calitate” și că în 2025, echipa sa a controlat fiecare meci.



”Asta îmi doream, să ajung la prelungiri și la penalty-uri. Îmi pare bine că am făcut multe schimbări la început. Toți jucătorii care nu au intrat meciurile trecute au arătat că merită să fie la CFR. În afară de golul lui Baiaram, mă chinui să le găsesc o ocazie. Noi am avut cinci ocazii. În anul 2025 am controlat toate meciurile. Din păcate am pierdut meciul trecut. Astăzi a fost reacția bună.



Cel mai important e că pot să zic acum și că pot să câștig la penalty-uri. Nu am mai câștigat niciodată. Au fost penalty-uri de calitate. Merg suporterii acasă fericiți. Mă bucur pentru jucători, pentru club, pentru toată lumea. Dar nu am realizat nimic deocamdată. Suntem doar în semifinale.



Eram stresat după meci. Penalty-urile au fost coșmarul vieții mele. Și în 94 am zis că nu mai suport. Cu Suedia. Acum mergem în semifinală și trebuie să tratăm cu respect adversarul. Hagi e antrenor la Farul și ei tratează cupa.



Nu am menajat jucătorii, am crezut în ei. Eu chiar cred în voi foarte mult, cred în lot și am încredere în voi. Așa le-am spus”, a spus Dan Petrescu după meci.

Echipele de start

CFR Cluj: Hindrich – Camora, Graovac, Sinyan, Abeid - Djokovic, Emerllahu, Fică - Nkololo, Postolachi, Kamara

Rezerve: Popa, Ilie, Bolgado, Șfaiț, Păun, L.Munteanu, Korenica, Simao, Tachtsidis

Antrenor: Dan Petrescu



Universitatea Craiova: Lung Jr. – Mora, Zajkov, Badelj, Ndong – Mekvabishvil, Screciu – Căpățînă, Houri, Baiaram – Lukic

Rezerve: Stoian, Bană, Lopez, Păcurar, Bancu, Barbu, Maldonadu, Mitriță, Safira

Antrenor: Mirel Rădoi