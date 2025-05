Victoria Rapidului în Bănie a venit ca un "cadou" nesperat pentru FCSB, care s-a distanțat în fruntea clasamentului.



Întrebat dacă așteaptă un telefon de mulțumire de la Gigi Becali, Șumudică a negat vehement orice relație de prietenie cu patronul roș-albaștrilor, susținând că nu a mai vorbit cu acesta de peste un an.



"Ce telefon? Eu nu răspund la numere necunoscute! Eu nu am numărul dânsului, eu nu am vorbit cu domnul Becali de un an de zile. Nici nu știu când am vorbit ultima oară, nu știu dacă mai are același număr de telefon", a spus Șumudică.

"Șumi" neagă prietenia cu Gigi Becali



Tehnicianul a continuat, delimitându-se clar de patronul FCSB și menționând care sunt prietenii săi din fotbal: "Ce prieten să fiu eu cu Gigi Becali? Gigi e la un nivel, e patron al unui club, eu sunt antrenor. Eu îi am prieteni pe Dan Petrescu, pe Mirel Rădoi, ce să vorbesc eu cu Gigi Becali? Nu aştept niciun telefon".



Declarațiile lui Șumudică vin în contradicție cu episoade din trecut, când antrenorul dezvăluise că Gigi Becali l-a ajutat cu medicamente pentru părinții săi, aflați într-o situație dificilă.



Meciul dintre Universitatea Craiova și Rapid s-a încheiat cu scorul de 1-2. Gojkovic a deschis scorul pentru giuleșteni (minutul 65), oltenii au egalat prin Mogoș (minutul 70) după o gafă a lui Aioani, dar Christensen a adus victoria Rapidului (minutul 83) în urma unei erori uriașe a portarului Laurențiu Popescu.