După ce premierul Marcel Ciolacu a semnat contractul de investiții pentru noul stadion din ”Ștefan cel Mare”, Dinamo a câștigat și procesul cu Vasile Șiman, marea piedică pentru ieșirea din insolvență.



Curtea de Apel a respins solicitarea făcută de fostul patron de la Sportul Studențesc, care îi cerea lui Dinamo peste un milion de euro + despăgubiri în cazul Ionuț Șerban.



Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar de la Dinamo, a oferit o reacție în exclusivitate pentru PRO TV și spune că se așteaptă ca omul de afaceri să recurgă și la alte căi de atac.



Răzvan Zăvăleanu: ”Domnul Șiman este un adversar redutabil”



În plus, oficialul dinamovist a dezvăluit ce pași mai are clubul de făcut până la ieșirea din insolvență. Dacă vrea să se lupte la cupele europene în sezonul următor, Dinamo este obligată să încheie procedura de insolvență până pe 31 mai.



„Cred că rezultatul de astăzi din speța de la Curtea de Apel este foarte important pentru ieșirea din insolvență. Nu aveam neapărat emoții, dar eram totuși precauți. Am crezut în faptul că vom câștiga, că în această speță Dinamo are dreptate și lucrurile s-au adeverit. Evident, un asemenea proces ne împiedica să ieșim din insolvență și nu putem fi decât fericiți că am reușit să-l câștigăm.



Domnul Șiman este un adversar redutabil, inteligent și nu este ușor să încrucișezi săbiile cu dumnealui, dar am crezut tot timpul în dreptatea noastră și am mers pe aceeași linie de la bun început. Am sperat tot timpul că vom câștiga.



În această cauză nu se mai poate exercita o cale ordinară de atac, dar referitor la grijile insolvenței, deocamdată le mai avem. Eu mă aștept ca domnul Șiman să mai încerce și alte căi de atac în afară de cele pe care le-a promovat. Nu știu cât poate dura până la momentul în care vom termina și acele litigii, dacă dânsul le va declanșa.



Pentru a ieși din insolvență trebuiesc îndeplinite niște condiții, este nevoie să se îndeplinească toate obligațiile prevăzute în planul de reorganizate, iar pe de altă va trebui să fie reglementate toate litigiile. Noi ne dorim ca acest lucru să se întâmple cât mai repede, depinde și de situația în care vom mai avea și alte contestație, depinde de termenele stabilite de judecător pentru eventuale contestații”, a spus Zăvăleanu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Dinamo și-a făcut lista de transferuri



La capitolul sosiri, "câinii" vor plăti 425.000 de euro în mai multe tranșe celor de la UTA Arad pentru mijlocașul central Cristian Mihai (20 de ani), în timp ce gemenii David și Alexandru Irimia (18 ani) vor fi opriți în lotul pentru sezonul viitor, urmând să se întoarcă după împrumuturile la Metaloglobus, echipă cu șanse de promovare în Liga 1.



Dinamo încearcă să-l aducă de la rivala FCSB pe polivalentul Alexandru Musi (20 de ani / extremă stânga, extremă dreapta, atacant), care a devenit nemotivat la actuala echipă și a căzut în dizgrația patronului Gigi Becali.



Conform informațiilor Sport.ro, alți jucători remarcați de Andrei Nicolescu și departamentul de scouting de la Dinamo sunt Alexandru Oroian (24 de ani) de la FC Hermannstadt, care poate acoperi ambele benzi ale liniei defensive, dar a jucat și pe poziții mai avansate, Xian Emmers (25 de ani), căruia nu i s-a propus prelungirea înțelegerii cu Rapid, după neînțelegeri cu Marius Șumudică, și Marius Corbu (22 de ani), care nu a reușit să se impună la APOEL Nicosia și ar putea fi adus sub formă de împrumut.



În locul lui Golubovic, Dinamo ar dori să-l aducă pe Robert Popa (22 de ani), care fusese împrumutat de FCU Craiova la UTA Arad, dar a avut un conflict cu antrenorul Mircea Rednic. În plus, clubului i s-au propus mai mulți jucători cu experiență din spațiul ex-iugoslav, care evoluează ca fundași centrali și atacanți centrali.