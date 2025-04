Alexandru Musi a intrat pe lista neagră a lui Gigi Becali, care a anunțat că este dispus să negocieze vânzarea jucătorului de 20 de ani.

Florin Prunea: ”Cum să dai, frate, 300.000 de euro pe Musi?”

Prin vocea administratorului special Andrei Nicolescu, Dinamo a anunțat că vrea să ofere 300.000 de euro în schimbul fotbalistului, o sumă considerată mult prea mare de către fostul mare portar dinamovist Florin Prunea.

Totuși, Prunea nu a negat că este încântat de Musi, însă spune că ar încerca să negocieze mai bine termenii mutării. Portarul Generației de Aur este absolut convins că jucătorul care sezonul trecut a evoluat sub formă de împrumut la Petrolul nu mai are viitor la gruparea roș-albastră.

”Dacă îi dă 300.000 de euro Nicolescu lui Gigi, îi pune și o fundiță din aia la gât. Cum să dai, frate, 300.000 pe Musi? Aș da ceva cu opțiune de cumpărare, dar cine știe cum. Nu joacă și am văzut că are și alte probleme. El are ceva. Mie îmi plac jucătorii tupeiști. E bine să ai tupeu.

El viață la FCSB nu mai are. Nu are capacitatea de a merge mai departe când Gigi îl boxează. Gigi îl face praf. El crede că se întâmplă ca la ceilalți. La ei ține, pentru că nu-l bagă în seamă. Pe un tânăr fotbalist l-ai îngropat”, a spus Florin Prunea la Iamsport.

Gigi Becali a anunțat trei plecări de la FCSB! Musi, printre cei vizați

Gigi Becali a anunțat după victoria la limită cu U Cluj că FCSB intră ”în curățenie” în vară. Trei jucători sunt pe lista neagră a patronului de la FCSB: Malcom Edjouma, Alexandru Musi și Alexandru Băluță.

”O să facem curățenie în vară. Trei, Edjouma, Musi și Băluță, nu o să mai fie în vară. Ai mingea la tine, om în toată firea, avem 1-0 și tu nu știi ce să faci cu ea... Bine că l-am băgat și l-am văzut (n.r. – pe Băluță).

Repet: am jucat prost, dar am câștigat. Cum să nu fiu mulțumit? Revin Șut, Octavian Popescu și o să arătăm mai bine. Pe Musi l-am băgat, dar cred că i-a fost frică să nu-i rupă mingea piciorul... Dacă îți e frică, pleci! Cine n-are curaj, pleacă”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.