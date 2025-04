După dezamăgirea suferită la Sibiu, fanii giuleșteni au explodat la adresa jucătorilor și i-au cerut demisia lui Șumudică. Spiritele s-au mai calmat după ce antrenorul a stat de vorbă cu câțiva reprezentanți ai galeriei, iar Șumudică s-a retras în autocar în aplauzele fanilor.

Marius Măldărășanu ar ajunge la Rapid ”la pachet” cu Alessandro Murgia

Cu toate acestea, plecarea lui Marius Șumudică de la Rapid pare a fi iminentă, iar clubul din Giulești va avea un nou antrenor principal. Principalul favorit să semneze cu Rapid în vară ar fi chiar Marius Măldărășanu, antrenorul lui Hermannstadt, care este și preferatul suporterilor giuleșteni. După meciul de la Sibiu, fanii bucureșteni i-au cerut antrenorului să meargă la Rapid.

Măldărășanu a și vorbit despre această variantă: ”Vă dați seama că orice jucător, când joacă mulți ani de zile la o echipă, când intră în antrenorat, își dorește să antreneze echipa aia. Eu am jucat la trei echipe în Liga 1, Rapid, Petrolul și Brașov. Le-aș antrena pe toate. Am pus suflet oriunde am fost”, a spus tehnicianul după meci.

De altfel, după ce a fost chemat la Rapid de către fani, Măldărășanu, care a anunțat recent că sunt 99% șanse să plece de la Hermannstadt în vară, le-a transmis acestora un mesaj care lasă loc de interpretări: ”Ce o vrea Dumnezeu”.

Măldărășanu nu exclude să preia Rapidului, iar, conform GSP, antrenorul s-a gândit și la o primă mutare importantă. Nemulțumit de interii Rapidului, Măldărășanu ar vrea să îl aducă alături de el în Giulești și pe italianul Alessandro Murgia.