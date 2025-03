Un ultim capitol la care Dan Petrescu (57 de ani) pare că deține, cel puțin din punct de vedere statistic, un avantaj important în fața omologilor, “Bursucul” având o relație aparte cu “aerul tare” din play-off. Într-o comparație cu rivalii la titlu, tehnicianul CFR-ului are cifre aproape șocante!

Dan Petrescu a debutat în play-off-ul SuperLigii pe 9 mai 2018 cu o victorie împotriva lui Poli Iași (2-1) și a rămas neînvins până 19 mai 2019 (0-1 cu FCSB într-un meci la ora căruia CFR era deja campioană). SuperDan a strâns 101 puncte din 156 posibile, a pierdut foarte rar, a remizat de 14 ori și are o medie senzațională, de 1.94 puncte per meci.



Charalambous & Pintilii au un procentaj bun



Dacă experiența e clar de partea lui Petrescu, Elias Charalambous și Mihai Pintilii ies în evidență printr-un raport excelent al victoriilor/înfrângerilor în meciurile din play-off. În 20 de partide în care au condus împreună destinele FCSB-ului, inclusiv spre titlul de campioană de anul trecut, cuplul de pe banca roș-albaștrilor a reușit să iasă învingător în zece, a remizat alte șase și a pierdut doar de șase ori (34 de puncte obținute din 60 posibile)! Cu mențiunea că trei înfrângeri au venit pe finalul stagiunii trecute când erau deja încununați campioni ai României.



Media de puncte a celor doi antrenori de la FCSB e una foarte bună - 1.70 puncte per meci de play-off jucat - mai slabă decât a lui Dan Petrescu, dar mai ridicată decât a lui Marius Șumudică. Fost campion cu Astra Giurgiu în actualul format al competiției interne, Șumi-gol are tot 20 de partide în play-off, dar cu doar șapte victorii, patru egaluri, nouă înfrângeri și o medie de 1.25 puncte per meci.



Minusul lui Rădoi: nu a dus nicio luptă pentru titlu



Al treilea pretendent la titlu, Mirel Rădoi, a debutat în play-off cu o victorie categorică, 3-0 pe teren propriu cu Universitatea Cluj, în ceea ce a fost primul lui astfel de meci. Cum cariera l-a purtat de la FCSB pe banca echipelor de tineret și seniori ale României, apoi la Craiova, în Zona Golfului și din nou în Cetatea Banilor, fostul internațional român nu avusese până runda trecută ocazia de a lua contact cu meciuri de SuperLigă în care victoria aduce trei puncte neînjumătățite.



Până la 44 de ani, aceeași vârstă cu Elias Charalambous, Rădoi a adunat doar mandate scurte pe băncile echipelor de club, nu a dus niciun contract până la capăt și nu s-a înscris niciodată într-o cursă pentru câștigarea unui campionat intern. O evidentă lipsă de experiență, nu doar în raport cu Petrescu, ci și în comparație cu Șumudică, Sabău și Kopic, aflați de mai mulți ani în mijlocul acțiunii și căliți în bătălii care pe care.