UTA Arad și Sepsi Sf. Gheorghe au încheiat la egalitate, scor 1-1, în etapa a 5-a a play-out-ului.



Oberlin a deschis scorul pentru Sepsi în minutul 18, după o pasă excelentă de la Haruț. Arădenii au egalat în minutul 35, prin Mpoku, dintr-un penalty acordat după consultarea VAR, în urma unui fault comis chiar de Haruț asupra lui Costache.



Mircea Rednic iese la atac: "Nu știu dacă Dorinel a fost prezent la prima repriză"



După meci, Mircea Rednic a contestat declarațiile lui Dorinel Munteanu, care susținuse că Sepsi a dominat partida.



„A fost un meci bun, ținând cont de cum s-a desfășurat. Eu zic că e un rezultat echitabil. Nu știu dacă Dorinel a fost la prima repriză, că a zis că a dominat. Noi, în prima repriză, am avut trei situații de a marca, plus două în care portarul a scos. Sunt ocazii mari, plus ocazia lui Costache. Putea fi golgheter anul acesta de când a venit. În repriza a doua, nu știu de ce am început prost, cu multe greșeli de pase. Le-am dat posibilitatea să vină peste noi. Per total, zic că rezultatul e echitabil, ne-am fi dorit mai mult, dar nu ne-am ridicat la înălțimea suporterilor. Nu e suficient, e vorba și de concentrare, și de calitate un pic. Cei care au intrat nu au adus nimic, au fost chiar sub nivelul celor schimbați și aici sunt puțin supărat.

Ne-au dominat pentru că am greșit foarte multe mingi. S-a alergat mult, n-am ținut de minge și, în loc să avem posesie, am suferit. Le-am dat posibilitatea să-și creeze câteva situații.

E și vina noastră, poate am făcut greșeli. N-are rost să ne contrăm sau să avem supărări cu fanii, fiindcă toți avem același obiectiv: UTA să joace bine, să câștige. Din asta avem de învățat.

În play-out, dacă câștigi un meci, ești în față; dacă pierzi, încep emoțiile. Sper să profităm de perioada asta. Le doresc un Paște fericit suporterilor noștri, tuturor, și sper să revenim mai pozitivi și mai puternici”, a spus Mircea Rednic după meci.



Declarațiile lui Dorinel Munteanu



„Cred că echipa mea a făcut o partidă bună, chiar foarte bună, în fața unui adversar bun. A fost meciul la discreția noastră, am avut foarte multe ocazii. Am făcut cadou un penalty, nu ne-am îndeplinit obiectivul și de asta sunt puțin supărat.



Azi am corectat ceea ce am greșit, noi trebuia să marcăm în a doua repriză. Cu asemenea ocazii nu te întâlnești în fiecare joc, trebuia să câștigăm. Au fost ocazii de 3-4 metri, doar s-o băgăm în poartă. Vom face tot posibilul să adunăm puncte ca să salvăm echipa. Merită toată lumea. Deși am venit mai târziu, am văzut ce este la această echipă.



Mai sunt patru meciuri. Meciul cu Galați, care va fi extrem de greu, trebuie să-l câștigăm. Mai sunt patru jocuri în care eu cred că se poate întâmpla orice. Obiectivul nostru este clar, locurile 7-10, care ne dă dreptul să jucăm barajul. Este greu, dar nu este imposibil. Cu siguranță, trebuie să adunăm puncte, astăzi trebuia să câștigăm, după aspectul jocului, dar ăsta e fotbalul”, a spus Dorinel Munteanu, la flash-interviu.

Cu acest punct, primul obținut în play-out, Sepsi este pe locul 14, care asigură prezența la barajul pentru menținerea în Superligă, cu 22 de puncte, la egalitate cu următoarea clasată, FC Botoșani.



De partea cealaltă, UTA Arad a urcat, temporar, pe locul zece, cu 24 de puncte și se pregătește pentru următoarea partidă din campionat, cu Hermannstadt, la Sibiu.