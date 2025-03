Oaspeţii au deschis scorul rapid, prin Zoran Mitrov (3), după o pasă greşită de Tommi Jyry. Angolezul Aldair, intrat pe teren în minutul 66, a închis tabela (73), cu un şut la vinclu, după un contraatac supranumeric purtat de Zoran Mitrov.

Oaspeţii au mai avut două ocazii uriaşe de gol, dar Mitrov a trimis în bară (11), iar Adrian Chică-Roşă (60) a ratat din doi metri la centrarea lui Adams Friday. FC Botoşani e neînvinsă de patru etape şi a câştigat ultimele trei meciuri fără a primi gol.

Reacția lui Leo Grozavu după victoria cu Petrolul Ploiești

Tehnicianul moldovenilor și-a felicitat jucătorii pentru succesul obținut, dar a ținut să tragă și un semnal de alarmă pentru jucători.

"E bine că am reușit să câștigăm, îi felicit pe băieți. Am avut și momente de slăbiciune, dar am reușit să ne organizăm și să nu le dăm șanse să aibă ocazii. Îmi pare rău pentru adversarii noștri. Ei ne-au bătut 3-1, noi i-am bătut astăzi.

Trebuie să rămânem la fel de concetrați, să fim ancorați în realitate. În România jucătorii își pierd repede echilbrul, după un meci pierdut gata. De-asta suntem alături de ei. Profesioniștii joacă din 3 în 3 zile.

Chiar dacă voi veni două săptămâni de întrerupere, avem meciuri de pregătire fixate. E bine că am început cu dreptul. Lupta rămâne deschisă atât în partea superioară, cât și în cea inferioară. Eu nu am cum să uit că am antrenat la Ploiești, mi-a făcut plăcere să revăd persoane cu care am colaborat.

Avem timp dpuă săptămâni să ne pregătim. Farul nu mai are nevoie de prezentare. Îl cunosc pe Gică, un antrenor care nu are nevoie nici el de prezentări, are jucători de calitate", a declarat Leo Grozavu, la Digi Sport.