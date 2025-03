Singurul gol al întâlnirii a fost marcat de Adrian Chică-Roșă în minutul 23, după o acțiune a lui Zoran Mitrov.



La finalul meciului, antrenorul Leo Grozavu și-a felicitat fotbaliștii, însă a ținut să puncteze faptul că urmează o perioadă dificilă.



"Avem moral bun și încredere. E o echipă bună, dar cred că am meritat victoria. Îmi felicit băieții, păcat că nu am reușit să închidem mai repede partida și am stat cu emoții. Fotbalul e un sport periculos, când ratezi se poate întoarce împotriva ta. E bine că am reușit să închidem acest meci cu victorie.



Suntem în progres, dar ne va aștepta cu un play-out de foc. A fost prea mult exces de zel din partea lui (n.r. Alin Șeroni), nu am văzut foarte bine faza, dar era sigur de galben.

Avertismentul lui Leo Grozavu



De fiecare dată se poate mai mult și mai bine. Nu a fost rău, eu sunt foarte pretențios, eu cred că puteam și mai bine. Nu a fost ușor, dar a fost și timpul scurt. Sper să menținem acest ritm, pentru că acum începe campionatul. Orice moment de ațipire te poate face să ajungi acolo joc. Sperăm ca până la final să ne îndeplinim obiectivul de a rămâne în prima ligă.



Știam că dacă obținem un rezultat pozitiv vom juca în prima etapă cu Petrolul. Și ei vor fi în gardă, dar știm la ce să ne așteptăm. Va fi un play-out foarte încrâncenat”, a spus Leo Grozavu la finalul meciului.



FC Botoșani nu a pierdut în ultimele trei etape, înregistrând două victorii și un egal. De cealaltă parte, Unirea Slobozia se află într-o perioadă dificilă, cu doar un punct obținut în ultimele opt jocuri.