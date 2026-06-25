Cât costă noul Grand Theft Auto 6 + decizia luată de Rockstar Games

După ani în care Grant Theft Auto 6 a fost un mit , Rockstar Games a venit cu detalii concrete despre una dintre cele mai așteptate lansări în industria gaming-ului.

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Grant Theft Auto 6 este programat pentru lansare pe 19 noiembrie 2026. Foto: YOUTUBE Rockstar Games Grand Theft Auto 6 Trailer 2

Rockstar Games a dat startul oficial precomenzilor pentru Grand Theft Auto 6. Jocul este deja listat în magazinele digitale pentru PlayStation 5 și Xbox Series X/S.

În Europa, prețurile afișate sunt de 79,99 euro pentru Standard Edition și 99,99 euro pentru Ultimate Edition. În România, PlayStation Store afișează prețuri de 399,90 lei pentru ediția standard și 499,90 lei pentru cea ultimate.

Cea mai discutată decizie rămâne însă cea legată de ediția fizică. Chiar dacă jocul va putea fi cumpărat din magazine în cutie, aceasta nu va include un disc, ci doar un cod de descărcare.

”Grand Theft Auto VI este o experiență single-player și va fi lansat pe 19 noiembrie pentru PlayStation 5 și Xbox Series X|S. Toate precomenzile și achizițiile Grand Theft Auto VI făcute înainte de 20 noiembrie vor primi Vintage Vice City Pack, o colecție de obiecte care readuce atmosfera perioadei în care luminile de neon străluceau cel mai puternic.

Jucătorii care precomandă versiunile digitale ale Grand Theft Auto VI vor putea începe pre-descărcarea jocului pe 12 noiembrie, pentru a se asigura că îl pot juca la lansare, pe 19 noiembrie. Versiunea fizică a Grand Theft Auto VI, care conține un cod de descărcare în interiorul cutiei, va fi disponibilă începând cu 12 noiembrie, tot pentru a permite pre-descărcarea jocului”, se arată în comunicatul emis de Rockstar Games.